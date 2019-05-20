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В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.

"Обследования показали, что есть вопросы, и они очень существенны: ряд колонн опираются на пустоты. Причем это не одна колонна. Речь идет о достаточно серьезных проблемах, которые возникли", - сказал собеседник агентства, отметив, что изучение ситуации может задержать реконструкцию зала для пленарных заседаний.

Также участник заседания Совета Думы отметил, что эксперты для оценки состояния строения, как ожидается, сделают более 400 шурфов (углублений в фундаменте).

Предусматривалось, что ремонт зала может начаться уже в этом году, по окончании весенней сессии Госдумы, и продлится больше года. Планировалось, что на время ремонта депутаты будут проводить пленарные заседания в находящемся по соседству Колонном зале Дома союзов.

Ремонт зала необходим для решения накопившихся проблем. Парламентарии неоднократно жаловались на отсутствие воздуха в зале, и специалисты подтвердили проблемы с вентиляцией. Не так давно после сильных осадков зал пленарных заседаний, рабочие места депутатов оказались залиты.

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания. Ранее рассматривался вариант с возведением в Мневниках нового комплекса парламентских зданий.

Согласно фото концепции, новый зал будет выполнен в классическом стиле, сохранится цветовая гамма "бежевый" и "дерево", как и в нынешнем зале "пленарок". Потолок планируется выполнить по центру из стекла, чтобы в зале было естественное освещение. Кроме того, потолок будет выше, чем сейчас.

Москва Госдума

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