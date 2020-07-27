Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское на 3%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минфин России предложил с 1 января 2021 года повысить минимальные розничные цены на игристое вино (шампанское) до 169 рублей за 0,75 литра.

Соответствующий проект приказа Минфина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время минимальная розничная цена на игристое (шампанское) составляет 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Проект приказа предусматривает установление минимальных цен на игристое (шампанское), сформированных путем индексации действующих минимальных цен на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3%, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Минимальную отпускную цену у производителей предлагается установить на уровне 118 рублей за 0,75 литра, оптовую цену – на уровне 137 рублей.