Дума приняла президентский законопроект о воспитании в школах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении президентский законопроект о воспитании школьников, в том числе о формировании у них патриотизма и гражданственности. Владимир Путин внес его в палату в мае.

Законопроект №960545-7 вводит воспитание в школьную программу в виде отдельных программ воспитания и календарных планов, которые школы должны будут разработать сами на основе примерных планов Минпросвещения.

Он также уточняет определение воспитательного процесса, включив в него формирование "чувства патриотизма и гражданственности", уважения к закону, "человеку труда и старшему поколению", "к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества". Также воспитание должно способствовать бережному отношению школьников к культурному наследию "многонационального народа" России и окружающей среде, следует из законопроекта.

"Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество", - прокомментировал ранее спикер Думы Вячеслав Володин.

Ввести воспитание школы будут обязаны к сентябрю 2021 года. Министр просвещения Сергей Кравцов считает, что закон не приведет к выделению отдельных уроков воспитания и выставлению отметок за патриотизм.