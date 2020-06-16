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Базовыми ценностями школьного воспитания станут Родина, семья и дружба

Отметки за патриотизм школьникам ставить не будут, заверил глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Усиление патриотического воспитания в школах не означает, что там будут проводить уроки патриотизма или ставить отметки за них, заверил депутатов Госдумы министр просвещения Сергей Кравцов. Также он назвал ценности, которые будут прививать школьникам - это Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Депутат думского комитета по образованию Максим Зайцев (ЛДПР) спросил, "будут ли обязаны образовательные организации в рамках исполнения рабочих планов по воспитанию проводить обязательные уроки и лекции, на которых будут рассказывать о высоких нравственных качествах, о патриотизме, и не приведет ли это, если это будет введено, как в Японии, когда ученикам будут выставлять оценки за патриотизм, то есть: ты патриот на "тройку", а ты патриот на "пятерку".

Кравцов также сообщил, что его министерство уже подготовило и обсудило с учителями единую программу воспитания школьников по всей стране. Он заверил, что это не приведет к дополнительной бюрократической нагрузке на школы. Программа систематизирует работу, которая уже ведется.

По его словам, Рособрнадзор изучил воспитательные программы в школах и выяснил, что они "написаны под копирку, и реальной воспитательной работы не ведется". Новая программа должна исправить этот недостаток и при этом она будет достаточно вариативной, чтобы школы могли налаживать воспитание в зависимости от условий и возможностей школы, объяснил министр.

По итогам обсуждения профильный комитет рекомендовал палате принять законопроект №960545-7 в первом чтении. Поправки внес в Думу в мае президент Владимир Путин.

Законопроект предусматривает, что воспитание школьников станет частью образовательной программы, причем воспитательные мероприятия попадут в календарный план. Само воспитание в поправках связывается с формированием "чувства патриотизма и гражданственности" и уважением к "памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества".

Согласно тексту, нововведения должны вступить в силу уже с 1 сентября 2020 года. При этом образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.

Минпросвещения Сергей Кравцов Госдума Владимир Путин Максим Зайцев

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