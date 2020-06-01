Матвиенко призвала школы и вузы воспитывать в учащихся патриотизм и гражданственность

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Общеобразовательные школы и профессиональные учебные заведения страны должны усилить внимание к формированию у учащихся чувства патриотизма и гражданственности, пишет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей статье, опубликованной в понедельник в "Российской газете".

"Для жизни общества (...) значимо следование ценностям, на которых базируется наша цивилизация. Таких, как добро, справедливость, счастье, здоровье, забота о других и помощь им, гражданственность, честность, любовь к родине. Они придают смысл жизни людей, направляют научно-технический прогресс в русло прогресса социального. Считаю очень важным, чтобы и общеобразовательная школа, и профессиональные учебные заведения нашей страны усилили внимание к формированию этих ценностей, делали их неотъемлемой частью духовного, нравственного облика детей, подростков, юношей и девушек", - считает Матвиенко.

Матвиенко также отмечает, что "президент Владимир Путин внес в Государственную Думу поправки в Закон "Об образовании в Российской Федерации". Он предлагает расширить понятие воспитания учащихся, дополнить и усилить его в части формирования чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда, к представителям старшего поколения".

"Рассчитываю на скорейшее принятие этого закона", - подчеркивает в своей статье Валентина Матвиенко.