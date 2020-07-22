Лидер карельского "Мемориала" Дмитриев выйдет на свободу в ноябре

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Лидер карельского отделения общества "Мемориал", историк Юрий Дмитриев выйдет на свободу в ноябре, сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

"3,5 месяца ему осталось. Должен выйти где-то в ноябре, числа 12-го", - сказал Ануфриев журналистам. Адвокат добавил, что он обсудит с Дмитриевым обжалование приговора. Ануфриев также сообщил, что отбывать наказание Дмитриев будет в СИЗО №1 Петрозаводска.

Ранее Ануфриев назвал предполагаемую дату выхода на свободу своего подзащитного - 12 сентября.

В среду Петрозаводский городской суд на закрытом заседании назначил Дмитриеву 3,5 года колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью.