Представитель приемной дочери историка Дмитриева обжалует приговор

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Представитель приемной дочери историка Юрия Дмитриева Игорь Перов обжалует приговор Петрозаводского суда в Верховном суде Карелии.

"Будем обжаловать приговор в части мягкости наказания", - сказал Перов.

23 июля о планах гособвинения оспорить приговор сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. Он отметил, что приговор не соответствует здравому смыслу.

22 июля Петрозаводский суд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовления детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал. Дмитриев вины не признает. Его судили дважды. После первого процесса Верховный суд Карелии отменил по сути оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение, а следствие добавило обвинение о насилии.

Процесс по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева является частью усиливающейся в России тенденции арестов и дискредитации правозащитников, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, главы карельского отделения московской правозащитной группы "Мемориал", похоже, были вызваны его правозащитной деятельностью и его изучением политических репрессий в советский период, которое способствовало обнаружению мест массовых захоронений", - говорится в коммюнике службы. В ЕВС считают, что "этот вердикт рискует еще больше сократить пространство для гражданского общества и независимых голосов в стране".

"Европейский союз призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить г-на Дмитриева по гуманитарным соображениям с учетом его возраста и состояния здоровья в свете пандемии коронавируса", - заявил дипломат.