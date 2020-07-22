Оперштаб опроверг информацию о вспышке коронавируса на Ондской ГЭС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Массовое заражение коронавирусом произошло среди сотрудников подстанции в Сегежском районе Карелии, работники Ондской ГЭС здоровы, сообщил в среду региональный оперштаб.

"По информации руководства Ондской ГЭС, у ее сотрудников COVID-19 нет. Сотрудники гидроэлектростанции регулярно проходят тестирование, соблюдаются все эпидемиологические меры в полном объеме. 19 случаев коронавируса, начиная с 18 июля, подтверждены среди работников подрядной организации, занимающейся строительством РП 330 кВ "Ондский" (вновь строящаяся распределительная подстанция)", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что все строители, у которых выявлен COVID-19, госпитализированы, на объекте завершены противоэпидемические мероприятия.

Строящаяся подстанция расположена приблизительно в 1 км от Ондской ГЭС. С рабочими, которые строят подстанцию, сотрудники Ондской ГЭС не контактировали, и в дальнейшем контакт исключен, подчеркнули в оперштабе.

Ранее в среду региональный оперштаб сообщил о вспышке коронавируса на Ондской ГЭС. По данным штаба, за сутки коронавирусом заразились 15 человек.

Глава республики Артур Парфенчиков в свою очередь сообщил, что на ГЭС с 18 июля подтверждено 19 случаев коронавируса. "Все ковид-положительные сотрудники госпитализированы, на станции проводятся противоэпидемические мероприятия", - отметил Парфенчиков.