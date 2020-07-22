Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 22.07В России 789 190+5 862В мире 14 947 428+239 468

Оперштаб опроверг информацию о вспышке коронавируса на Ондской ГЭС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Массовое заражение коронавирусом произошло среди сотрудников подстанции в Сегежском районе Карелии, работники Ондской ГЭС здоровы, сообщил в среду региональный оперштаб.

"По информации руководства Ондской ГЭС, у ее сотрудников COVID-19 нет. Сотрудники гидроэлектростанции регулярно проходят тестирование, соблюдаются все эпидемиологические меры в полном объеме. 19 случаев коронавируса, начиная с 18 июля, подтверждены среди работников подрядной организации, занимающейся строительством РП 330 кВ "Ондский" (вновь строящаяся распределительная подстанция)", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что все строители, у которых выявлен COVID-19, госпитализированы, на объекте завершены противоэпидемические мероприятия.

Строящаяся подстанция расположена приблизительно в 1 км от Ондской ГЭС. С рабочими, которые строят подстанцию, сотрудники Ондской ГЭС не контактировали, и в дальнейшем контакт исключен, подчеркнули в оперштабе.

Ранее в среду региональный оперштаб сообщил о вспышке коронавируса на Ондской ГЭС. По данным штаба, за сутки коронавирусом заразились 15 человек.

Глава республики Артур Парфенчиков в свою очередь сообщил, что на ГЭС с 18 июля подтверждено 19 случаев коронавируса. "Все ковид-положительные сотрудники госпитализированы, на станции проводятся противоэпидемические мероприятия", - отметил Парфенчиков.

Карелия Коронавирус Ондская ГЭС

Новости по теме

Новости

Навальному предъявили обвинение в клевете на ветерана

Пандемия коронавируса

Во Владимирской области разъяснили ситуацию с повторным заболеванием медика COVID-19

Экс-следователь Жаров получил 9 лет колонии по делу о разбое со спецназом

Экс-следователь Жаров получил 9 лет колонии по делу о разбое со спецназом
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист Минздрава назвал редким явлением повторное заражение COVID-19

Главный инфекционист Минздрава назвал редким явлением повторное заражение COVID-19

Бывшего директора авиазавода имени Бериева заподозрили в мошенничестве

В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат

Пандемия коронавируса

Владимирский врач, вылечившийся от COVID-19, повторно заразился коронавирусом

"Захваченный" схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь

"Захваченный" схимонахом монастырь покинули уже 14 монахинь
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Источник узнал об уголовном деле в отношении баталхаджинцев в Ингушетии

Источник узнал об уголовном деле в отношении баталхаджинцев в Ингушетии
Пандемия коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');