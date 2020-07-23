Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Власти Карелии ужесточили ограничения по численности массовых мероприятий, в том числе спортивных, из-за того, что в регионе нет устойчивого снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом объявил глава республики Артур Парфенчиков.

Допустимую численность таких мероприятий сократили с 50 до 20 человек.

Также губернатор снова ввел двухнедельный карантин и медицинское наблюдение для всех, кто приезжает в Карелию из-за границы.

Режим самоизоляции продлили работающим пенсионерам старше 65 лет, электронные больничные они смогут продлить с 27 июля по 9 августа. Ранее предполагалось, что самоизоляция для них закончится 26 июля.

Парфенчиков также сообщил о 13-м летальном исходе от коронавируса с начала пандемии. Умер мужчина 1977 года рождения, у которого первый анализ на COVID-19 был отрицательным.

Всего, по его данным, в регионе было выявлено 2067 заражений коронавирусом, за последние сутки зафиксировано 28 новых случаев. Кроме того, с внебольничной пневмонией с начала апреля был госпитализирован 951 человек, за сутки их стало на десять больше, 66 заболевших умерли.