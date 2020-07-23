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ЦБ РФ зафиксировал скачок числа мошеннических звонков на 300% во время пандемии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Количество звонков от мошенников, представляющихся сотрудниками финансовых организаций, выросло с марта по май 2020 года на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев на Дальневосточном Медиасаммите.

"Это безумное количество звонков, и это понятно, с чем это связано", - сказал Сычев. По его словам, эта тенденция обусловлена тем, что люди, находящиеся в изоляции, не имеют возможности обратиться непосредственно в офис финансовых организаций.

"Естественно, это усложняет коммуникацию с финансовыми организациями и упрощает коммуникацию со злоумышленниками", - пояснил первый замглавы департамента ЦБ.

"Несмотря на это, мы можем говорить о том, что количество денег, которое злоумышленники все-таки смогли получить (не выросло - ИФ), в сравнении опять же с предыдущим периодом роста не последовало. То есть действительно потери были, к сожалению, действительно злоумышленники активно осуществляли операции без согласия владельцев средств. И таких операций за период пандемии было порядка 160 тыс., сумма этих операций составила порядка 1,5 млрд рублей", - сообщил Сычев.

Артем Сычев ЦБ РФ Коронавирус

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