Торговые центры заявили, что не могут получить отсрочку по налогам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский союз торговых центров (РСТЦ) попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова расширить список компаний, которые имеют право на отсрочку по уплате налога на имущество, поскольку такая возможность доступна не всем. Об этом говорится в письме за подписью президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

"На сегодняшний день у торговых центров фактически отсутствует возможность получить отсрочку по уплате налога на имущество, предусмотренную постановлением правительства Российской Федерации от 16.05.2020 No 699", - указал он.

По его словам, основной проблемой является ограничение в получении отсрочки, поскольку, по действующему постановлению, ей могут воспользоваться только ТЦ, основным направлением экономической деятельности которых является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 68.20), тогда как многие ТЦ выбирают вид деятельности по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (Код ОКВЭД 68.32).

При этом на практике арендаторы заинтересованы исключительно в скидках, поскольку не готовы платить полную арендную плату за период, когда их работа останавливалась по решению региональных властей. "Но предоставляя данные скидки, торговые центры не получают право на отсрочку", - пишет Москаленко.

РСТЦ просит расширить список компаний, которые могут получить отсрочку по уплате налогов, и внести в него организации или ИП, предоставившие отсрочку или снизившие арендную плату арендаторам на период локдауна. Также предлагается внести в этот список компании, основным видом деятельности которых является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Ранее в РСТЦ предупредили, что четверть торговых центров страны к осени могут закрыться к осени, если сроки уплаты налогов не будут перенесены на 2021 год.

РСТЦ повторно направил обращения в правительство, Минфин, Минэкономразвития с просьбой рассмотреть вопрос комплексной поддержки отрасли. Представители ТЦ просят помощи по трём направлениям: предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным), скорейшее открытие в тех регионах, где работа непродовольственной торговли в торговых центрах по-прежнему не разрешена.