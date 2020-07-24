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Кронштадт закроют в день ВМФ для всех, кроме жителей города

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Ограничения на въезд в Кронштадт будут действовать 26 июля, в день проведения Главного военно-морского парада.

"В день парада будет закрыт проезд в Кронштадт всем, кроме жителей Кронштадта. Зато проезд по Западному скоростному диаметру во время проведения генеральной репетиции и самого парада будет бесплатным", - сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеокомментарии, распространенном его пресс-службой в пятницу.

Беглов добавил, что в этом году по рекомендации Роспотребнадзора из-за ситуации с коронавирусом пришлось отказаться от стоячих мест для наблюдения за парадом в Кронштадте.

"В прошлые годы там собиралось до 15 тысяч человек. В этом году там будут только ветераны вооруженных сил, военнослужащие, учащиеся военных заведений и другие почетные гости", - сказал губернатор.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", проезд по участку Кольцевой автодороги на дамбе - от южного до северного берегов Невской губы Финского залива (км 117 - км 141 внутреннего кольца) будет закрыт с 7.00 до 17.00.

Исключение предусмотрено для жителей Кронштадта (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб.

26 июля в России будет отмечаться День Военно-морского флота (ВМФ).

Кронштадт Петербург Александр Беглов Коронавирус

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