РФ ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

"Отмечу, что работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиавласти ведут переговоры", - сказал Дитрих в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что сегодня Росавиация уведомит авиакомпании о возобновлении с 1 августа полетов в Великобританию, Турцию и Танзанию, чтобы те в ближайшее время приступили к продаже билетов. На первом этапе полеты начнутся из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб по борьбе с коронавирусом принимает меры для расширения списка стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение.

"Оперативный штаб еженедельно мониторирует информацию по поводу, как развивается ситуация и также будет работать и работает уже над расширением списка стран, в которые может быть возобновлено авиационное сообщение на взаимной основе", - сказала Голикова.

По ее словам, оперштаб будет очень внимательно следить за эпидемиологической ситуацией во всех странах, а также в городах РФ, куда традиционно прилетают борта. "Для того, чтобы возобновление авиационного сообщения не привело к росту количества заболевших", - уточнила вице-премьер.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа. Премьер добавил, что это позволит ускорить возвращение россиян, застрявших за границей из-за перерыва в авиасообщении, вызванного пандемией коронавируса.

Голикова пояснила, что авиасообщение возобновится в первую очередь с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 1 августа можно будет улететь в Лондон. В Турции для россиян будут открыты с этой даты аэропорты Анкары и Стамбула, а с 10 августа - курортных городов Антальи, Бодрума и Даламана. Также будет возобновлено авиасообщение с Танзанией, а именно с Занзибаром.