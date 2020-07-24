Чартеры из России в Турцию начнут летать с 1 августа

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Чартерные рейсы в Турцию возобновятся наравне с регулярными 1 августа, сообщает Росавиация.

"Полеты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе. Ранее введенные ограничения количества прибывающих пассажиров в сутки в Москву и регионы на данных маршрутах отменены", - говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Ранее сообщалось, что 00:00 мск 1 августа возобновляется воздушное сообщение из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкара) и Танзанию (Занзибар). С 00:00 10 августа также возобновляются полеты из указанных российских городов в Анталью, Даламан и Бодрум (Республика Турция).

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции российские и иностранные авиакомпании при выполнении международных полетов в российские аэропорты должны будут соблюдать методические указания по организации работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений.

В Росавиации продолжит свою деятельность рабочая группа, координирующая перевозку россиян воздушным транспортом из-за рубежа на родину в связи с введенными ограничениями. Формирование графика вывозных рейсов будет осуществляться на основании данных, полученных от Минкомсвязи и МИД России.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Исключение было сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину.