Минобороны РФ отказалось считать оружием спутники-инспекторы

Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия не считает испытание нового спутника-инспектора, которое вызвало озабоченность США и Великобритании, развертыванием оружия в космосе. Об этом заявил экс-начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

В прошлом он возглавлял 4-й ЦНИИ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск воздушно-космической обороны.

"Есть предположение, что такие спутники-инспекторы могут быть двойного назначения. Они могут применяться для оценки работоспособности своих спутников, а также затруднения работы чужих спутников. Но это возможное предположение. Изучение спутником-инспектором того, что происходит с другим спутником, что он излучает - это еще не оружие. Что касается заявления британцев о запуске нашим спутником какого-то снаряда, то это не похоже на правду, это какая-то фантазия", - заявил Дворкин.

Эксперт добавил, что нет международных соглашений, запрещающих выводить в космос спутники-инспекторы. "Американские системы противоракетной обороны и наша новая система С-500 теоретически могут уничтожать спутники. И это гораздо более серьезные средства против спутников, чем вывод в космос какого-то оружия", - сказал экс-глава ЦНИИ Минобороны РФ.

Испытания

15 июля Минобороны РФ сообщило, что российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, который провёл проверку отечественного космического аппарата. "В ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата", - сообщили тогда в министерстве обороны.

23 июля Лондон выразил обеспокоенность возможным испытанием Россией космического оружия. "Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам", - говорилось в заявлении главы Космического управления Великобритании Харви Смита.