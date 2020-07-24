МИД РФ исключил угрозу от испытаний "спутника-инспектора"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Проведенные Россией 15 июля испытания не создавали угрозы другим космическим объектам, не нарушали международное право, заявили в пятницу в МИД РФ.

В комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что проведённые Минобороны испытания не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали никаких норм и принципов международного права.

15 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, который провёл проверку отечественного космического аппарата.

"Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата. В результате Минобороны России получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления ", - говорилось в сообщении военного ведомства.

Согласно мониторинговым данным американских космических ресурсов, в январе 2020 года российский спутник-инспектор "Космос-2543" пытался сблизиться с американским разведывательным космическим аппаратом, однако последний совершил маневр, чтобы уйти от приблизившегося к нему спутника. По данным издания MIT Technology Review, расстояние между аппаратами составило 150 км. Этот факт вызвал серьезные опасения в спецслужбах США.

Американские эксперты полагают, что сближение российского спутника с американским разведывательным аппаратом может свидетельствовать о том, что он пытается провести с минимально возможного расстояния его внешний осмотр и техническую диагностику, а также при возможности считать с его бортовой аппаратуры передаваемую информацию. Кроме того, эксперты не исключают возможность "глушения" американского аппарата бортовыми системами российского спутника.