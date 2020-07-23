Лондон встревожился из-за возможного испытания РФ космического оружия

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В британском Космическом управлении встревожены возможными испытаниями противоракетных вооружений, предпринятых Россией.

"Мы обеспокоены тем, каким образом Россия испытала один из своих спутников, выпустив с него снаряд. Действия такого рода угрожают мирному использованию космического пространства из-за появления обломков, которые представляют угрозу спутникам и космическим системам", - говорится в заявлении, распространенном в четверг от имени главы Космического управления Великобритании Харви Смита.

"Мы призываем Россию воздержаться в дальнейшем от таких испытаний и продолжить конструктивную работу с Великобританией и другими партнерами ради ответственного поведения в космосе", - отметил он.

Ранее британская пресса сообщала, что и у космического командования США есть доказательства того, что Россия испытала противоракетное оружие космического базирования.

Как пишет The Business Insider, снаряд мог быть выпущен спутником-инспектором "Космос-2543". Этот же спутник упоминался в январе 2020 года. Тогда сообщалось, что "Космос-2543" попытался приблизиться к американскому разведывательному космическому аппарату. Однако тот совершил маневр, чтобы уйти от российского спутника. По данным издания MIT Technology Review, расстояние между аппаратами составило 150 км. Этот факт вызвал серьезные опасения в спецслужбах США.

Между тем 15 июля сообщалось, что российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, который проверял отечественный космический аппарат.

"Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата", - сообщили 15 июля в министерстве обороны.