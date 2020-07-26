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Военно-морской парад начался в Петербурге

Военно-морской парад начался в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ России в Петербурге
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Парад в честь дня Военно-морского флота начался в Петербурге.

Принимает парад президент РФ Владимир Путин.

Морские парады пройдут в воскресенье также пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке, а также в Петропавловске-Камчатском и сирийском порту Тартус.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, примут участие 46 кораблей и судов, а также более четырёх тысяч военнослужащих. В парадном строю пройдут корабли различных классов, включая принятый в состав ВМФ на этой неделе стелс-фрегат "Адмирал Касатонов", дизель-электрическую подлодку "Санкт-Петербург", корвет "Бойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи", а также парусный линкор "Полтава".

В воздушной части ГВМП будет задействовано 41 воздушное судно, в числе которых самолёты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, А-50, Ил-78, Бе-200, Ту-142МК и вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29 и Ка-31.

Всего в торжественных мероприятиях 26 июля примут участие около 15 тыс. военнослужащих, 250 кораблей и судов, около 80 самолетов и вертолетов, а также более 100 единиц наземной техники.

Традиционно празднование дня Военно-морского флота России проходит в последнее воскресенье июля. В этом году главный военно-морской праздник страны выпал на 26 июля. Парады военных кораблей в этот день проходят с 1939 года, и не проводились лишь в годы Великой Отечественной войны.

Петербург

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