Камчатские спасатели и водолазы вылетели на поиски людей, пропавших 19 июля

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС утром во вторник вылетел на север Камчатки, где 19 июля пропали трое жителей села Апука Олюторского района, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Согласно сообщению, вечером 19 июля женщина и двое мужчин из села Апука выехали на автомобиле Toyota Hilux в неизвестном направлении и к назначенному времени так и не вернулись домой. Первоначально поиски велись силами местных жителей и сотрудников администрации.

20 июля спасателям поступил запрос от полиции с просьбой о помощи в поиске трех пропавших жителей села Апука. Администрация Олюторского района попросила привлечь к поиску водолазов.

"Пилоты, осуществляющие пассажирские рейсы из села Тиличики на север Олюторского района, попутно осматривали территорию в направлении от села Апука до мыса Олюторского. В ходе одного из осмотров удалось обнаружить следы, которые предположительно могли принадлежать автомобилю пропавших. Следы уходили в реку, поэтому рассматривается вариант, что автомобиль могло снести туда", - сообщает пресс-служба.

На борту воздушного судна находятся водолазы специализированной пожарно-спасательной части и оператор беспилотных летательных аппаратов. По дороге планируется взять на борт двух сотрудников местного поисково-спасательного отряда.