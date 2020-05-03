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14 заблудившихся во время метели туристов вернулись в Магадан

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Группа спасателей эвакуировала 14 туристов, заблудившихся в районе Марчеканской сопки в Магаданской области из-за метели, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону

Сообщение о заблудившихся туристах поступило в МЧС вечером в субботу. На место выехали спасатели на вездеходах и снегоходах. В операции приняли участие 16 человек и 13 единиц техники. Они через два часа обнаружили группу и доставили в город. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели напоминают, что снег и сильный ветер на Колыме продолжится всё воскресенье и рекомендуют по возможности оставаться дома.

Как сообщалось, в Магаданской области из-за ситуации с коронавирусом действует режим полной самоизоляции, жители могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Магаданская область

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