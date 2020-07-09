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В горах Северной Осетии нашли тело альпиниста, которого искали два дня

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в четверг обнаружили тело альпиниста на горе Цей-Хох в Северной Осетии, его поиски велись с 7 июля с привлечением вертолета, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Тело альпиниста обнаружили в верхней части ледника Кайсар в районе северо- западного склона горы Цей-хох. Предположительно молодой человек сорвался со склона во время восхождения на вершину горы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели начали транспортировку тела к месту возможной посадки вертолета. Вылет вертолета к месту намечен на 06:00 в пятницу.

"В случае если погода не позволит задействовать воздушное судно – группа спасателей транспортирует тело на равнину. С родственниками погибшего альпиниста работают психологи МЧС РФ. К проведению работ привлечено 10 спасателей", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели утром во вторник начали поиски туриста из Владикавказа, который ушел в поход в горы и не вернулся в назначенный срок. По словам отца пропавшего, мужчина должен был начать поход от селения Дунка, совершить восхождение на гору Цей-хох и вернуться домой 6 июля.

Северная Осетия

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