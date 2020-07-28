"ЛУКОЙЛ" заинтересовался месторождениями, на которые претендует "Роснефть"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минприроды готово выставить на аукционы два из трех красноярских месторождений, которыми заинтересовалась "Роснефть" - Дерябинское и Казанцевское, пишет "Коммерсантъ". Ушаковское месторождение предлагается зарезервировать для снабжения Норильского промышленного района.

Если аукционы проведут без особых условий, о которых просила "Роснефть", то в них может принять участие и "ЛУКОЙЛ", отмечает издание. Оно ссылается на доклад министра природы Дмитрия Кобылкина вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Как сообщалось ранее, "Роснефть" интересуется тремя месторождениями на севере Красноярского края - Ушаковским, Дерябинским и Казанцевским. Глава компании Игорь Сечин предлагал Абрамченко провести на них аукционы с учетом особых условий. По мнению нефтекомпании, у претендента на участки должны быть действующие нефтегазовые проекты в Красноярском крае, а газ с месторождений должен вывозиться по Севморпути газовозами российской постройки. Условия фактически сужали перечень претендентов до одной "Роснефти", напоминает газета.

Против этого выступили в ФАС и Минэкономразвития, которые отметили риски риски ограничения конкуренции и недополучения средств в бюджет.

В июле "Ведомости" узнали, что структура "Норникеля" попросила Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из лицензирования, указав, что оно является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промрайона.

В докладе Коблыкина отмечается, что помимо "Норникеля" интерес к этим участкам проявил "ЛУКОЙЛ" - на случай, если аукционы будут проводиться без особых условий. В "ЛУКОЙЛе" не ответили на запрос "Коммерсанта".

Сейчас у "ЛУКОЙЛа" нет действующих проектов на севере Красноярского края, ранее компания вела геологоразведку на восточном побережье Таймыра.

По словам источника "Коммерсанта", знакомого с позицией Минэнерго, даже совокупных запасов Дерябинского, Казанцевского и Ушаковского месторождений будет недостаточно для создания рентабельного производства СПГ. Если же Ушаковское месторождение будет зарезервировано для внутреннего рынка, привлекательность двух других участков может снизиться.