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"ЛУКОЙЛ" заинтересовался месторождениями, на которые претендует "Роснефть"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Минприроды готово выставить на аукционы два из трех красноярских месторождений, которыми заинтересовалась "Роснефть" - Дерябинское и Казанцевское, пишет "Коммерсантъ". Ушаковское месторождение предлагается зарезервировать для снабжения Норильского промышленного района.

Если аукционы проведут без особых условий, о которых просила "Роснефть", то в них может принять участие и "ЛУКОЙЛ", отмечает издание. Оно ссылается на доклад министра природы Дмитрия Кобылкина вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Как сообщалось ранее, "Роснефть" интересуется тремя месторождениями на севере Красноярского края - Ушаковским, Дерябинским и Казанцевским. Глава компании Игорь Сечин предлагал Абрамченко провести на них аукционы с учетом особых условий. По мнению нефтекомпании, у претендента на участки должны быть действующие нефтегазовые проекты в Красноярском крае, а газ с месторождений должен вывозиться по Севморпути газовозами российской постройки. Условия фактически сужали перечень претендентов до одной "Роснефти", напоминает газета.

Против этого выступили в ФАС и Минэкономразвития, которые отметили риски риски ограничения конкуренции и недополучения средств в бюджет.

В июле "Ведомости" узнали, что структура "Норникеля" попросила Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из лицензирования, указав, что оно является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промрайона.

В докладе Коблыкина отмечается, что помимо "Норникеля" интерес к этим участкам проявил "ЛУКОЙЛ" - на случай, если аукционы будут проводиться без особых условий. В "ЛУКОЙЛе" не ответили на запрос "Коммерсанта".

Сейчас у "ЛУКОЙЛа" нет действующих проектов на севере Красноярского края, ранее компания вела геологоразведку на восточном побережье Таймыра.

По словам источника "Коммерсанта", знакомого с позицией Минэнерго, даже совокупных запасов Дерябинского, Казанцевского и Ушаковского месторождений будет недостаточно для создания рентабельного производства СПГ. Если же Ушаковское месторождение будет зарезервировано для внутреннего рынка, привлекательность двух других участков может снизиться.

ЛУКОЙЛ Роснефть Минприроды Красноярский край Норникель Дмитрий Кобылкин Виктория Абрамченко Ушаковское месторождение

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