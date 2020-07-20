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Структура "Норникеля" вступила в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Входящий в группу "Норникеля" "Норильскгазпром" направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, также попросил Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, пишут "Ведомости".

Газета ссылается на письмо гендиректора "Норильскгазпрома" Андрея Чистова. В "Норникеле" ситуацию не комментируют.

"Норильскгазпром" отмечает, что Ушаковское месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промрайона. Сейчас район получает газ из четырех месторождений, объединенных единой газотранспортной инфраструктурой: Пеляткинского, Южно-Соленинского, Северо-Соленинского и Мессояхского. На них добывается в год около 3 млрд кубометров газа, пока этого хватает, но к 2030 году потребность региона в газе вырастет до 4,5 млрд кубометров, и к 2038 году в Норильске возникнет дефицит газа, говорится в письме.

Источник "Ведомостей" в правительстве Красноярского края сказал, что Ушаковское месторождение слишком далеко расположено от потенциальных потребителей, так что использовать его для газификации будет неэффективно.

Ушаковским месторождением (оно входит в состав Турковского участка), а также Дерябинским и Казанцевским газовыми участками интересуется "Роснефть". Компания просила выставить их на аукцион со специальными условиями, под которые бы попадал только проект "Роснефти" - "Восток Ойл", в рамках которого планируется транспортировка СПГ по Севморпути (СМП).

Однако, министерства разошлись в оценках целесообразности лицензирования этих газовых участков. Минэнерго считает, что участки, которые хочет получить "Роснефть", могут быть использованы для газоснабжения Норильска и его городов-спутников. В свою очередь, Минприроды отмечало, что вопрос о целесообразности наращивания поставок по СМП необходимо решать с учетом прогнозных оценок экономической ситуации на целевых рынках - такие оценки должны исключать конкуренцию морских и трубопроводных поставок углеводородов на целевых рынках, а лицензирование запрошенных участков "целесообразно осуществлять после подтверждения наличия гарантированных рынков сбыта.

ФАС отмечала, что предлагаемые "Роснефтью" условия сужают круг участников аукциона до одного, что потенциально содержит признаки ограничения конкуренции и может препятствовать развитию газоснабжения региона.

Таймыр Норильскгазпром Норникель Роснефть Ушаковское месторождение Норильск Красноярский край Восток Ойл

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