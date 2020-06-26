Интересующие "Роснефть" участки в Красноярском крае частично пришлись на охраняемые природные зоны

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Газовые участки на севере Красноярского края, которые "Роснефть" просила выставить на аукцион со специальными условиями, частично расположены в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Бреховские острова", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Как правило, промышленная деятельность в ООПТ запрещена, однако есть и исключения. Так, несмотря на возражения экологов, Минприроды по согласованию с властями Красноярского края в прошлом году выдало "Роснефти" лицензию на Западно-Иркинский участок, который также частично расположен на территории "Бреховских островов", отмечает издание.

Кобылкин в письме вице-премьеру сообщает, что Роснедра направилигубернатору Красноярского края Александру Уссу запрос о возможности разработки участков. В правительстве Красноярского края отказались от комментариев, сославшись на то, что вопрос относится к ведению Минприроды. В "Роснефти", Минприроды, секретариате Абрамченко газете также не предоставили комментариев.

Как сообщалось ранее, "Роснефть" интересуется тремя месторождениями на севере Красноярского края - Ушаковским, Дерябинским и Казанцевским. Глава компании Игорь Сечин в письме к Абрамченко отмечал, что аукционы на эти участки необходимо провести с учетом особых условий.

В порядок проведения аукционов на три газовых участка предлагается включить требования "о наличии у участника аукционов либо его аффилированного лица действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений с промышленной добычей углеводородного сырья в арктической зоне Красноярского края". Также в условия пользования участками недр предлагается включить "обязательство осуществлять транспортировку добываемого газа по Северному морскому пути с использованием газовозов ледового класса российской постройки".

Таким образом, под предлагаемые условия аукционов попадает только "Роснефть". Нефтяная компания уже разрабатывает на севере Красноярского края группу Ванкорских месторождений и недавно она запустила в этом регионе новый проект "Восток Ойл", под который планируется строительство судов на верфи "Звезда".