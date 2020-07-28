В Кремле переадресовали суду вопрос о замене Сафронову меры пресечения

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что возможность замены меры пресечения для обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова зависит от состояния его здоровья, а также от решения следователей и судьи.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли подозрение на коронавирус быть основанием для пересмотра меры пресечения. Он отметил, что не знает, докладывали ли президенту о подозрении на коронавирус у Сафронова.

Песков выразил надежду на то, что арестованному окажут необходимую медицинскую помощь. "Если эта информация (о подозрении на коронавирус) соответствует действительности, мы надеемся, что будет произведено необходимое тестирование и в случае подтверждения диагноза будет обеспечено необходимое медицинское обслуживание", - сказал Песков журналистам.

Ранее во вторник председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что не считает нужным менять Сафронову меру пресечения из-за подозрения на коронавирус.

"Обычно, если (у заболевших) легкая форма - лечатся дома, тяжелая - в больницу направляют. Дай бог, что у него будет легкая форма, будет тяжелее - переведут в больницу", - сказал Фадеев "Интерфаксу". Он выразил мнение, что, учитывая резонанс, власти сделают все возможное для выздоровления Сафронова.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила "Интерфаксу", что Сафронов изолирован в СИЗО "Лефортово" с подозрением на коронавирус. Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников сообщил агентству, что, "в целом, чувствует он себя нормально".

Дело о госизмене

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест. В настоящее время он находится в СИЗО "Лефортово".

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

До "Роскосмоса" Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.