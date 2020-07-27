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У арестованного Сафронова заподозрили коронавирус

У арестованного Сафронова заподозрили коронавирус
Журналист Иван Сафронов в Мосгорсуде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Советник главы "Роскосмоса", бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов изолирован в московском СИЗО "Лефортово" с подозрением на коронавирус, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По предварительным данным, "Сафронов изолирован в "Лефортово" в отдельной камере в связи с подозрением на коронавирус", сказала Меркачева.

Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников сообщил агентству, что у Сафронова появился один из симптомов, который может означать заболевание COVID-19. "В таких случаях всегда переводят в отдельную камеру под особое наблюдение. Согласно инструкции, тест у него уже взяли. В целом, чувствует он себя нормально", - сказал Мельников.

Сафронова задержали 7 июля и в тот же день арестовали как подозреваемого в госизмене, 13 июля ему было предъявлено официальное обвинение.

По данным защиты, в ФСБ считают, что в 2012 году Сафронов был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году собрал и передал ей составляющую гостайну информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил России в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, считатет следствие. Сафронов отрицает вину.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 27 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов СИЗО Лефортово

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