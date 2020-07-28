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Глава СПЧ не счел COVID-19 причиной освобождать Сафронова из СИЗО

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев не считает, что подозрение на заражение коронавирусом - это причина для того, чтобы изменить меру пресечения журналисту, советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову.

Дело журналиста Ивана Сафронова

"Не вижу необходимости. Обычно если (у заболевших) легкая форма - лечатся дома, тяжелая - в больницу направляют. Дай бог, что у него будет легкая форма, будет тяжелее - переведут в больницу", - сказал он.

Логики в предложении изменить арестованному меру пресечения в этой ситуации он не видит.

"Учитывая резонанс этого дела, думаю, власти сделают все возможное, чтобы Сафронов выздоровел", - добавил Фадеев.

Он допустил, что члены СПЧ, скорее всего, еще посетят Сафронова в СИЗО в зависимости от того "как будет развиваться болезнь".

17 июля член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила "Интерфаксу", что Сафронов изолирован в СИЗО "Лефортово" с подозрением на коронавирус. По словам ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова, журналист в целом чувствует себя нормально.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. Он содержится в "Лефортово". В конце мая ФСИН подтвердила, что у трех заключенных в этом СИЗО подтвердилось заражение коронавирусом.

Иван Сафронов Роскосмос ФСБ Лефортово СПЧ ОНК Ева Меркачева Валерий Фадеев

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