Ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища оценили в 46 млн рублей

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор сообщил, что оценил ущерб, причиненный Химкинскому водохранилищу в результате сброса нефтепродуктов, в 46 325 671 рубль.

Нефтепродукты в реке Грачевка (Чернавка), которая впадает в водохранилище, обнаружили 25 июня. Они попали в Бутаковский залив водохранилища и распространились на площади 23 000 кв. м, в какой-то момент их площадь достигала 30 000 кв.м.

Оказалось, что нефтепродукты вытекали из коллектора ливневой канализации, которую эксплуатирует МУП "Химводосток". По данным природоохранной прокуратуры, там не установили очистные сооружения вопреки решению суда.

Источником сброса нефтепродуктов оказался объект ГВСУ "Спецстрой" в Химках. На его территории нашли колодец, наполненный маслом, а также дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенную автозаправку с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов – предположительно, солярки. В соседние колодцы городского коллектора также попали нефтепродукты.

Оценку вреда, нанесенного речке, провело межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям.