Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Пятно нефтепродуктов на Химкинском водохранилище выросло до 30 тысяч кв. м.

Пятно нефтепродуктов на Химкинском водохранилище выросло до 30 тысяч кв. м.
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище
Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Общая площадь загрязнения на Химкинском водохранилище после попадания нефтепродуктов в реку Чернавка (Грачевка) выросла до 30 тысяч квадратных метров, сообщает во вторник пресс-служба Росприроднадзора.

По предварительным данным, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". На объекте нет очистных сооружений, хотя, по данным природоохранной прокуратуры, в 2018 году суд обязал администрацию Химок установить их.

Источником сброса нефтепродуктов оказался объект ГВСУ "Спецстрой" в Химках. При осмотре территории специалисты обнаружили колодец, наполненный маслом, а также дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенную автозаправку с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов – предположительно, дизельное топливо. В соседние колодцы городского коллектора также попали нефтепродукты.

Росприроднадзор отмечает, что сотрудники службы продолжают работать на Химкинском водохранилище, на объекте "Спецстроя" проверка проходит с участием военной прокуратуры. На месте разлива на водохранилище установлены боновые ограждения. Поверхность акватории обработана сорбентом.

Подмосковные прокуроры начали проверку, сообщили "Интерфаксу" в областном надзорном ведомстве во вторник.

Как сообщалось, в воде Химкинского водохранилища допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в тысячу раз. Разлив загрязняющих веществ привел к гибели птиц и рыбы.

Росприроднадзор Химки Химкинское водохранилище

Новости по теме

Новости

Сбой в системе оплаты парковки произошел в Москве

Аномальная жара вернется в Москву в среду

Изменение Конституции

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

Источник сообщил о возможной гибели человека после взрыва на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

В квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');