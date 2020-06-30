Пятно нефтепродуктов на Химкинском водохранилище выросло до 30 тысяч кв. м.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Общая площадь загрязнения на Химкинском водохранилище после попадания нефтепродуктов в реку Чернавка (Грачевка) выросла до 30 тысяч квадратных метров, сообщает во вторник пресс-служба Росприроднадзора.

По предварительным данным, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток". На объекте нет очистных сооружений, хотя, по данным природоохранной прокуратуры, в 2018 году суд обязал администрацию Химок установить их.

Источником сброса нефтепродуктов оказался объект ГВСУ "Спецстрой" в Химках. При осмотре территории специалисты обнаружили колодец, наполненный маслом, а также дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенную автозаправку с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов – предположительно, дизельное топливо. В соседние колодцы городского коллектора также попали нефтепродукты.

Росприроднадзор отмечает, что сотрудники службы продолжают работать на Химкинском водохранилище, на объекте "Спецстроя" проверка проходит с участием военной прокуратуры. На месте разлива на водохранилище установлены боновые ограждения. Поверхность акватории обработана сорбентом.

Подмосковные прокуроры начали проверку, сообщили "Интерфаксу" в областном надзорном ведомстве во вторник.

Как сообщалось, в воде Химкинского водохранилища допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в тысячу раз. Разлив загрязняющих веществ привел к гибели птиц и рыбы.