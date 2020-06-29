Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Площадь разлива нефтепродуктов в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища (городской округ Химки) увеличилась почти до 30 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

"Площадь нефтеразлива увеличилась с момента обнаружения 25 июня и составляет более 22,9 тыс. кв. м. Нефтяное пятно локализовано несколькими рядами боновых заграждений", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что пробы лаборатории Московско-Окского бассейного водного управления показали "превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде более чем в тысячу раз".

"Зафиксирована гибель водных биологических ресурсов (рыб) и птиц в связи с гипоксией вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов", - отметили в пресс-службе.

По предварительной информации, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток".

Сейчас на акватории Бутаковского залива работает два катера, две амфибии "Труксор", 20 специалистов. Размещено в акватории 400 метров боновых заграждений.

"В дальнейшем Росводресурсы рассмотрят возможность компенсации ущерба и затраченных средств на ликвидацию нефтеразлива с установленного виновника загрязнения водных объектов", - добавили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что первые загрязнения были выявлены 25 июня при обследовании реки Грачевка (Чернавка), впадающей в Химкинское водохранилище.