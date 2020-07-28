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В Кремле на фоне заявления Лукашенко заверили, что Путин здоров

В Кремле на фоне заявления Лукашенко заверили, что Путин здоров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин здоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков после появления информации об обнаружении коронавируса у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"У президента все нормально со здоровьем", - сказал Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, проходил ли президент РФ дополнительные тестирования на коронавирус с учетом относительно недавнего общения двух лидеров.

Президенты России и Белоруссии лично встречались 30 июня на открытии памятника Советскому солдату в Ржеве. Во вторник Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус "на ногах". По его словам, к такому заключению накануне пришли врачи, заболевание у него проходило бессимптомно.

Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Лукашенко

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