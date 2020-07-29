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В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом", - сказал Песков журналистам.

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Накануне Лукашенко сообщил, что врачи пришли к заключению, что он бессимптомно болел коронавирусом.

"В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально", - сказал Песков.

Во вторник Песков заявил "Интерфаксу", что у президента РФ Владимира Путина все в порядке со здоровьем, он активно работает. По словам пресс-секретаря, глава государства продолжает проходить тестирование на коронавирус "по мере необходимости, по рекомендациям врачей".

Президенты России и Белоруссии лично встречались 30 июня на открытии памятника Советском солдату во Ржеве.

Дмитрий Песков Александр Лукашенко Белоруссия

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