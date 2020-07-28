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В Ингушетии при обстреле машины погиб сотрудник правоохранительных органов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии разыскивают неизвестных, открывших стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю, в котором находился сотрудник правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в силовых структурах региона.

"Вечером 28 июля в сельском поселении Яндаре Назрановского района неизвестные люди, предположительно, из огнестрельного оружия обстреляли легковой автомобиль. По предварительным данным, от полученных ран сотрудник правоохранительных органов скончался", - сказал собеседник агентства.

Обстрелявшие машину скрылись в неизвестном направлении.

"Как стало известно, погибший - старший лейтенант Микаил Алиев. В сотрудника управления Росгвардии по республике злоумышленники произвели несколько выстрелов в то время, когда он общался с девушкой на обочине дороги в Назрановском районе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на тяжелые огнестрельные ранения росгвардеец смог самостоятельно сесть в машину, но проехал лишь около 10 метров. Он скончался. Девушка доставлена в ОВД. Она даёт показания.

Ингушетия

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