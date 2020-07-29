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Напавшие на росгвардейца в Ингушетии забрали его табельное оружие

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии ищут трех мужчин, которые могут быть причастны к убийству старшего лейтенанта Микаила Алиева в Сунженском районе рядом с садами, сообщил во вторник агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Известно, что нападавших было не менее трех. В регионе объявлен план "Перехват", подозреваемых ищет полиция. Сотрудники патрулируют улицы", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что после убийства сотрудника Росгвардии злоумышленники забрали из салона его машины табельное оружие.

"Рассматривается версия о причастности к совершению этого преступления членов пока неизвестной экстремисткой группы", - добавил собеседник агентства.

Ранее источник сообщал агентству, что во вторник вечером неизвестные открыли стрельбу из боевого оружия по легковому автомобилю, в котором находился сотрудник правоохранительных органов.

В сотрудника управления Росгвардии по республике, предположительно, трое злоумышленников, произвели несколько выстрелов в то время, когда он общался с девушкой на обочине дороги.

Несмотря на тяжелые огнестрельные ранения росгвардеец смог самостоятельно сесть в машину, но проехал лишь около 10 метров. Он скончался. Девушка доставлена в ОВД. Она даёт показания.

Как уточнили агентству в пресс-службе управления Росгвардии по Ингушетии, сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомобиле неподалеку от федеральной автодороги "Кавказ".

"В Сунженском районе неподалеку от автодороги Р-217 "Кавказ" в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ингушетия

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