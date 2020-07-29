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Ефремов не признал вину в смертельном ДТП

Ефремов не признал вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Актёр Михаил Ефремов не признал вину по делу о смертельном ДТП, это зафиксировано в материалах его уголовного дела, сообщил журналистам адвокат потерпевших по делу Александр Добровинский.

"Не только по словам (Ефремова), это есть в материалах дела. Сначала признавал, а потом отказался", - сказал Добровинский.

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Кроме того, по словам адвоката, сторона потерпевших не получала извинений актёра или предложений о компенсации. Он добавил, что в настоящий момент подготовлены три гражданских иска к актёру.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста перенесено на 30 июля. Оно отложено из-за неявки адвоката Ефремова.

Ранее адвокаты Ефремова просили о переносе заседания, так как оба они находятся не в Москве.

Согласно законодательству, предварительное слушание проходит в закрытом режиме. По его итогам суд, в частности, определит дату начала рассмотрения дела по существу.

Смертельное ДТП на Смоленской площади

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и умер в институте Склифосовского в ту же ночь. По версии следствия, актер был пьян и под действием наркотиков.

Ефремов стал фигурантом уголовного дела о пьяном ДТП с летальным исходом, а после проведения наркологической экспертизы - свидетелем по делу о сбыте наркотиков. Он находится под домашним арестом.

Информация о позиции Ефремова по обвинению в настоящее время разнится. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве

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Хроника 08 июня – 29 июля 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Сергей Захаров Москва

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