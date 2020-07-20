Прокуратура утвердила обвинение по делу Ефремова

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, добавила она.

Нефедова напомнила, что статья, по которой обвиняется актер, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

По версии следствия, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль технически исправного автомобиля Jeep Grand Cherokee Overland.

Представитель прокуратуры напомнила, что во время движения он превысил установленное ограничение скорости. "Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов совершил выезд на полосу встречного движения. Несмотря на это, он не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение. В результате напротив дома № 3 по Смоленской площади произошло столкновение с автомобилем "ВИС 234900", которым управлял житель Рязанской области. Водитель автомобиля "ВИС 234900" получил многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался в медицинском учреждении", - сообщила представитель прокуратуры.