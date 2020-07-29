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Адвокат Ефремова подтвердил его отказ от признания вины

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Артист театра и кино Михаил Ефремов не признает вину по делу о смертельном ДТП в состоянии опьянения, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Мы вину не признаем... В суд предоставим все прямые доказательства", - сказал Пашаев в эфире программы "60 секунд" на телеканале "Россия 24". Подробности позиции защиты адвокат не раскрыл.

Ранее о том, что Ефремов не признает вину, заявил адвокат потерпевших по делу Александр Добровинский.

В РоссииАдвокат Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновностиЧитать подробнее

Сам Ефремов говорил в начале расследования, что признает вину.

В среду Пресненский суд Москвы должен был провести предварительное слушание по делу Ефремова, но по просьбе его адвокатов заседание перенесли на четверг.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен. По решению суда актер находится под домашним арестом.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

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Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 июня – 29 июля 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

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