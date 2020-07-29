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В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии
Норильск. Россия.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Новое подразделение по расследованию экологических преступлений и их эпидемиологических последствий пополнит структуру центрального аппарата Следственного комитета России, сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Решение о создании в структуре Главного следственного управления ведомства отдела по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии принял председатель СКР.

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По ее словам, результаты исследований последних лет "констатируют значительную обеспокоенность людей проблемами экологии, в частности загрязнением окружающей среды, почвы и воздуха".

"Практика свидетельствует, что в ряде случаев произошедшее носит техногенный характер и обусловлено человеческим фактором. Подобные последствия в экологии негативно влияют и на эпидемиологическую ситуацию", - сказала Петренко.

Она напомнила, что Уголовный кодекс РФ содержит отдельную главу об экологических преступлениях и статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По ее словам, к подследственности СК относится значительное количество экологических преступлений, и "в ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования".

Петренко добавила, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам".

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СКР

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