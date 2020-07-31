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Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве
Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Супруга украинского рэпера Энди Картрайта Марина Кохал стала фигуранткой дела о его убийстве.

Как сообщила в пятницу пресс-служба СК РФ, женщина задержана, обвинение ей пока не предъявлено.

"В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Накануне после обнаружения в квартире в центре Петербурга расчлененного тела 30-летнего украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его супруга рассказала, что артист умер предположительно 25 июля от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ скрыть смерть мужа.

Энди Картрайт (Александр Юшко) - украинский рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.

Санкт-ПетербургЭнди Картрайт Марина Кохал

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