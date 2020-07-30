Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

Путин потребовал решить проблему опасных химобъектов под Иркутском

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экологическими проблемами в городе Усолье-Сибирское, где находятся аварийные объекты отходов химического производства, никто не занимался на протяжении долгого времени, ситуация замалчивалась, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг глава государства провел совещание по ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. По его словам, исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев обратился с просьбой к федеральным органам власти рассмотреть данный вопрос на высоком уровне.

"Этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. Сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии", - рассказал Путин.

"Никто этим толком не занимался никогда. Проблему вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали", - добавил он. По мнению президента, необходимо определить порядок долгосрочной работы для восстановления нарушенной экологической среды, а также обсудить первоочередные действия для ликвидации критически опасных объектов.

Усолье-Сибирское Иркутская область Владимир Путин Игорь Кобзев

Новости по теме

Новости

Памфилова заявила об отсутствии данных об иностранцах в Госдуме седьмого созыва

Памфилова заявила об отсутствии данных об иностранцах в Госдуме седьмого созыва

Троценко приостановил покупку угольного проекта "Аллтека" в Арктике

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин не будет звонить Лукашенко в связи с задержанием россиян

Роспотребнадзор назвал срок жизни коронавируса в воде

Роспотребнадзор назвал срок жизни коронавируса в воде
Дело журналиста Ивана Сафронова

Первый тест Сафронова на COVID-19 дал отрицательный результат

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

За госизмену в Севастополе задержан военнослужащий ЧФ РФ

За госизмену в Севастополе задержан военнослужащий ЧФ РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');