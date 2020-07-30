Путин потребовал решить проблему опасных химобъектов под Иркутском

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экологическими проблемами в городе Усолье-Сибирское, где находятся аварийные объекты отходов химического производства, никто не занимался на протяжении долгого времени, ситуация замалчивалась, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг глава государства провел совещание по ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. По его словам, исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев обратился с просьбой к федеральным органам власти рассмотреть данный вопрос на высоком уровне.

"Этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. Сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии", - рассказал Путин.

"Никто этим толком не занимался никогда. Проблему вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали", - добавил он. По мнению президента, необходимо определить порядок долгосрочной работы для восстановления нарушенной экологической среды, а также обсудить первоочередные действия для ликвидации критически опасных объектов.