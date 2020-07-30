Красноярские власти озаботились опасными химикатами в Железногорске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство Красноярского края создаст межведомственную группу для ликвидации опасных объектов на территории ОАО "Завод полупроводникового кремния" (ЗПК) в Железногорске.

Соответствующее решение было принято в четверг на заседании краевого кабинета министров под председательством вице-премьера Анатолия Цыкалова, сообщили агентству "Интерфакс" в правительстве региона.

"В настоящее время в отношении предприятия-банкрота ЗПК открыто конкурсное производство. От завода на территории ФГУП "Горно-химический комбинат" в Железногорске осталось 8 емкостей с сырьем хлорсиланов завода полупроводникового кремния", - отметил сотрудник пресс-службы.

Ранее об опасности выброса опасных веществ из емкостей неработающего предприятия в Железногорске сообщил заместитель председателя Заксобрания края Алексей Кулеш.

"Беда в том, что на заводе размещены емкости с сырьем – хлорсиланом, около 400 кубометров. Страшно ядовитая, коррозионная и опасная для всего живого субстанция. Емкости много лет не обслуживались и сейчас находятся в аварийном состоянии. Хлорсилан и емкости решением Арбитражного суда переданы в ведение Росимущества. Ростехнадзор выносит тревожные предписания, которые некому выполнять – у предприятия нет денег и людей", - написал депутат в соцсетях.

Между тем, в правительстве края отмечают, что в настоящее время ситуация находится на контроле и, по информации краевого главка МЧС, "при возможном нарушении условий хранения конденсата хлорсиланов на ЗПК отсутствует риск возникновения чрезвычайной ситуации, а также негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения".

При этом завод, где хранятся опасные вещества, расположен на территории ЗАТО "Город Железногорск", который находится в ведении федеральных органов власти, и у краевого правительства фактически нет правовых оснований для вмешательства в деятельность предприятия-банкрота.

Поэтому в рабочую группу для решения вопроса об утилизации химикатов войдут представители Минэкологии, Минпрома, краевого агентства ГО и ЧС, Росприроднадзора, администрации Железногорска, а также компании по утилизации промышленных отходов. Специалистам предстоит определить способы утилизации и источники ее финансирования.

Контроль за объектом в настоящее время осуществляет Енисейское управление Ростехнадзора и Минэкологии края.

Хлорсилан (хлорид кремния) - бесцветный газ с резким запахом, при вдыхании раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки. В соединении с воздухом образует взрывоопасные смеси.