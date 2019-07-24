Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе брошенного химпредприятия в Иркутской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Иркутское предприятие по производству хлора и других химических веществ "Усольехимпром" находится в полуразрушенном состоянии и представляет угрозу для региона, сообщила "Известиям" глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она рассказала, что недавно сама посещала "Усольехимпром", которое было признано банкротом в 2017 году, и убедилась, что собственник просто бросил его, выкачав ресурсы и не позаботившись о безопасности.

По словам Радионовой, на предприятии осталось зараженное ртутью производство, емкости с химически опасными веществами. При этом, что находится в некоторых из них, и вовсе неизвестно. В скважины, из которых выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Глава ведомства напомнила, что рядом течет Ангара, а значит, в случае прорыва такой скважины река будет загрязнена.

Радионова назвала происходящее территорией экологической катастрофы, которая требует немедленного вмешательства, "иначе мы получим такой "экологический Чернобыль".

Росприроднадзор обратился в правительство с инициативой о госпрограмме по рекультивации этого объекта.

"Нельзя разрешать эксплуатировать опасные предприятия без создания резерва средств на дальнейшее устранение негативных последствий их эксплуатации", - подчеркнула Радионова.

Она рассказала, что таких объектов много по всей стране, например, находящийся на Южном Урале Коркинский угольный разрез, который ни один собственник не способен самостоятельно рекультивировать.

Глава ведомства отметила, что необходимо законодательно обязать собственников предприятий ликвидировать экологический ущерб от их деятельности.