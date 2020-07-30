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ВС сократил до четырех лет наказание ростовским сторонникам Мальцева

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России смягчил приговор ростовским студентам Яну Сидорову и Владу Мордасову, осужденным по обвинению в попытке организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. Об этом сообщил представитель ВС.

Обоим осужденным сократили сроки до четырех лет колонии строгого режима. В октябре 2019 года Ростовский областной суд приговорил Мордасова к шести годам и семи месяцам строгого режима, а Сидорова - к шести с половиной годам. Обоих задержали 5 ноября 2017 года во время пикета у областной администрации, на котором они требовали отставки правительств и возвращения земли "ростовским погорельцам". Их защита обжаловала приговор..

По словам адвокатов международной правозащитной группы "Агора" Андрея Сабинина и Владимира Воронина, защищающих фигурантов, суд переквалифицировал их действия с покушения на организацию массовых беспорядков (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 212 УК) на приготовление (ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 212 УК).

По версии следствия, Сидоров и Мордасов, будучи членами запрещенного в России движения "Артподготовка", администрировали интернет-сообщество и хотели организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону. Следствие и суд установили, что они собирались привлечь к беспорядкам 5 ноября всех участников сообщества, часть из которых планировала прибыть на площадь, в том числе, с зажигательными смесями и иными подручными средствами.

Правозащитный центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Amnesty International считает Сидорова и Мордасова политзаключенными.

Верховный суд Ян Сидоров Влад Мордасов Ростов-на-Дону Вячеслав Мальцев Артподготовка

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