Судьи пожаловались на угрозы при апелляции по делу о беспорядках в Ростове-на-Дону

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Третий апелляционный суд общей юрисдикции заявил о попытках оказания давления на судей, рассматривавших апелляционную жалобу на приговор ростовским студентам Яну Сидорову и Владу Мордасову, осужденным за попытку организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года.

"При подготовке к рассмотрению данного дела предпринимались неоднократные попытки оказать давление на суд. В суд поступило порядка 30 внепроцессуальных обращений. Неоднократно высказывались угрозы физического уничтожения судьям с целью вынесения желаемого решения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что угрозы поступали по телефону и по почте.

"В данных обращениях звучали угрозы физической расправы судьям в случае вынесения какого-то иного решения, кроме оправдания осужденных", - сказал собеседник агентства.

Во вторник третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Ростовского областного суда осужденным за организацию массовых беспорядков жителям Ростова-на-Дону Мордасову и Сидорову. Рассмотрение апелляции проходило в здании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, который предоставил свои помещения для данного заседания.

В октябре текущего года Ростовский областной суд признал Мордасова и Сидорова виновными по части 3 статьи 30, части 1 статьи 212 УК РФ (попытка организации массовых беспорядков). Мордасов получил 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, Сидоров - 6,5 года колонии строгого режима. Еще один фигурант уголовного дела Вячеслав Шамшин был признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и получил 3 года условно.

Сторона защиты настаивала на оправдании осужденных и отмене приговора суда первой инстанции. При этом адвокаты указали на то, что Сидоров и Мордасов не имеют никакого отношения к движению "Артподготовка" (запрещено в РФ).

По версии следствия, Мордасов и Сидоров администрировали телеграм-чат, который являлся ячейкой запрещенного в России движения "Артподготовка", и пытались организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону.

5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вместе с еще несколькими людьми вышли к зданию правительства Ростовской области с плакатами "Правительство в отставку" и "Верните землю ростовским погорельцам" (после пожара в частном секторе в августе 2017 года множество людей оказалось без крыши над головой). Их задержали и доставили в полицию.

Также был задержан еще один участник телеграм-чата Вячеслав Шамшин, который находился неподалеку и, по версии следствия, тоже собирался принять участие в беспорядках.

Мордасов и Сидоров заявляли, что в ходе допросов сотрудники полиции неоднократно оказывали давление на них, в том числе избивали их.

Правозащитный центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Amnesty International считает всех троих "политзаключенными".