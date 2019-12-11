Поиск

Судьи пожаловались на угрозы при апелляции по делу о беспорядках в Ростове-на-Дону

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Третий апелляционный суд общей юрисдикции заявил о попытках оказания давления на судей, рассматривавших апелляционную жалобу на приговор ростовским студентам Яну Сидорову и Владу Мордасову, осужденным за попытку организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года.

"При подготовке к рассмотрению данного дела предпринимались неоднократные попытки оказать давление на суд. В суд поступило порядка 30 внепроцессуальных обращений. Неоднократно высказывались угрозы физического уничтожения судьям с целью вынесения желаемого решения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой суда.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что угрозы поступали по телефону и по почте.

"В данных обращениях звучали угрозы физической расправы судьям в случае вынесения какого-то иного решения, кроме оправдания осужденных", - сказал собеседник агентства.

Во вторник третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Ростовского областного суда осужденным за организацию массовых беспорядков жителям Ростова-на-Дону Мордасову и Сидорову. Рассмотрение апелляции проходило в здании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, который предоставил свои помещения для данного заседания.

В октябре текущего года Ростовский областной суд признал Мордасова и Сидорова виновными по части 3 статьи 30, части 1 статьи 212 УК РФ (попытка организации массовых беспорядков). Мордасов получил 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, Сидоров - 6,5 года колонии строгого режима. Еще один фигурант уголовного дела Вячеслав Шамшин был признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и получил 3 года условно.

Сторона защиты настаивала на оправдании осужденных и отмене приговора суда первой инстанции. При этом адвокаты указали на то, что Сидоров и Мордасов не имеют никакого отношения к движению "Артподготовка" (запрещено в РФ).

По версии следствия, Мордасов и Сидоров администрировали телеграм-чат, который являлся ячейкой запрещенного в России движения "Артподготовка", и пытались организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону.

5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вместе с еще несколькими людьми вышли к зданию правительства Ростовской области с плакатами "Правительство в отставку" и "Верните землю ростовским погорельцам" (после пожара в частном секторе в августе 2017 года множество людей оказалось без крыши над головой). Их задержали и доставили в полицию.

Также был задержан еще один участник телеграм-чата Вячеслав Шамшин, который находился неподалеку и, по версии следствия, тоже собирался принять участие в беспорядках.

Мордасов и Сидоров заявляли, что в ходе допросов сотрудники полиции неоднократно оказывали давление на них, в том числе избивали их.

Правозащитный центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Amnesty International считает всех троих "политзаключенными".

Ростов-на-Дону Влад Мордасов Ян Сидоров

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 11 декабря

Путин предложил отметить юбилей 9 мая на высоком уровне, достойном победителей

Уволенный замглавы "Росгеологии" Горринг получил 3,5 года за мошенничество

Арестованы российские подрядчики, участвовавшие в восстановлении Южной Осетии

Арестованы российские подрядчики, участвовавшие в восстановлении Южной Осетии
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

ФБК сообщил о новом поступлении платежа из-за рубежа от неизвестного отправителя

Дума в I чтении одобрила запрет штрафовать водителей за превышение средней скорости

Дума в I чтении одобрила запрет штрафовать водителей за превышение средней скорости

Сурков назвал фантазиями высказывания главы МВД Украины в свой адрес

Сурков назвал фантазиями высказывания главы МВД Украины в свой адрес

Кадыров обвинил Сокурова в разжигании розни из-за сомнений вокруг его звания Героя России

Открытый огонь потушили на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге

Открытый огонь потушили на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');