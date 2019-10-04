Сторонников Мальцева приговорили к реальным срокам за пикет у обладминистрации

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд признал трех жителей областного центра виновными в покушении на подготовку массовых беспорядков в регионе по призыву лидера запрещенного в России движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Влад Мордасов приговорен к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима, Ян Сидоров - к шести с половиной годам. 5 ноября 2017 года их задержали во время пикета у областной администрации, на котором они требовали отставки правительств и возвращения земли "ростовским погорельцам".

Вячеслав Шашмин, которого задержали неподалеку от места проведения пикета, получил три года условно за покушение на участие в массовых беспорядках.

Обвинение просило для них восемь с половиной и восемь лет строгого режима, а для Шашмина - три года общего режима.

Адвокат Юлия Спиридонова сказала, что приговор Мордасову и Сидорову будет обжалован.

Защита считает, что приговор несправедлив, а обвинения следствия безосновательны из-за отсутствия состава преступления и ложных показаний.

Мордасов и Сидоров утверждали, что на допросах их били. Мать Мордасова говорила "Дождю", что избиения продолжались по нескольку часов.

Следствие считает Мордасова и Сидорова администраторами телеграм-чата регионального отделения "Артподготовки", а Шашмина - участником этого чата. С момента задержания Мордасов и Сидоров находились в СИЗО, Шашмин - под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде.

Правозащитный центр "Мемориал" и международная правозащитная организация Amnesty International признала всех троих подсудимых политзаключенными.

Оппозиционер, бывший депутат Саратовской областной думы Вячеслав Мальцев, автор блога "Артподготовка" назначил на 5 ноября 2017 года "революцию" в России. В ФСБ считают, что он создал одноименное межрегиональное движение с целью проведения революции в стране. Летом 2017 года Мальцев покинул Россию, когда узнал, что в его отношении возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. 27 октября 2017 года Красноярский краевой суд по требованию прокуратуры признал "Артподготовку" экстремистской организацией и запретил ее в России.

Со 2 ноября 2017 года в регионах и Москве начались обыски и задержания предполагаемых сторонников Мальцева. В ФСБ заявили, что они намеревались 4 и 5 ноября начать нападения на полицейских и поджоги административных зданий ради дестабилизации ситуации.