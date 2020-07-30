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Руфер без страховки забрался на вершину "Лахта-центра"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Руфер-экстремал без страховки забрался на самый верх почти 500-метровой башни "Лахта-центра" в Петербурге. Видеозапись последних метров восхождения была опубликована 29 июля.

В пресс-службе "Лахта Центра" не стали комментировать инцидент, так как "пока идет проверка".

"Лахта Центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге, расположенный на площади более 13 га, его ядром станет штаб-квартира группы "Газпром". 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.

Объект строят с октября 2012 года. В мае 2019 года завершились основные строительные работы, было получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, сейчас в башне идут внутренние отделочные и монтажные работы.

Лахта-центр Петербург

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