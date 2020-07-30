Ученые России и США подписали документ о сотрудничестве по COVID-19

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев и глава Американской академии наук, техники и медицины США Марша МакНатт подписали в четверг в формате онлайн протокол о сотрудничестве в различных областях исследований, связанных с COVID-19.

"Этот документ является фактически продолжением целой череды соглашений о сотрудничестве ученых двух стран, начиная с 1959 года", - сообщил "Интерфаксу" один из участников разработки протокола, директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Протокол предусматривает дальнейшее углубление взаимодействия в эпидемиологических, молекулярно-биологических исследованиях.

Пять направлений сотрудничества ученых РФ и США

Российский ученый обратил внимание на то, что в подписанном протоколе особое значение имеют пять направлений сотрудничества. Это, собственно, вирусологические и эпидемиологические исследования COVID-19 и его разновидностей, далее - это патофизиологические исследования. Медики будут разрабатывать проблемы, методы диагностики и лечения заболевания.

К третьему направлению относится математическое и компьютерное моделирование пандемии и ее распространения; четвертое направление - это социально-экономические и психологические последствия пандемии и ее эффект воздействия на общество, гуманитарные риски в этой сфере. И, наконец, укрепление в целом биологической безопасности и диалог по укреплению в целом биологической безопасности между Россией и США.

"Это был трудный процесс"

Войтоловский отметил, что разработка подписанного протокола продолжалась более четырех месяцев. "Это был трудный процесс. Трудности были в основном у американской стороны, потому что, несмотря на такую животрепещущую тему, ученые США вынуждены были преодолевать политические ограничения и пройти целый ряд трудных согласований. Взаимодействие ученых даже по таким сугубо научным проблемам, к сожалению, сталкивается с достаточно серьезными политическими ограничениями. Американская сторона вынуждена была пройти через систему достаточно трудных согласований", - сказал Войтоловский.

Такого рода сотрудничество, заложенное еще в прошлом веке, пояснил ученый, "имеет отношение к широкому кругу проблем военной и невоенной безопасности, включая биологическую угрозу и противодействие опасным заболеваниям".

Академии двух стран сообща боролись с сибирской язвой и лихорадкой Эбола

Он отметил, что уже были примеры сотрудничества академий двух стран в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, в частности, с сибирской язвой, лихорадкой Эбола, желтой лихорадкой, оспой и другими опасными инфекционными заболеваниями.

"Стоит отметить, что когда советско-американские отношения заходили в трудную ситуацию, то диалог между учеными двух стран открывал совершенно неожиданные возможности для обмена информацией, для контактов, для обсуждения, в том числе проблем военной и невоенной безопасности", - сказал Войтоловский.

Он напомнил, что особенно интенсивный диалог начался между советскими и американскими учеными в 1981 году, когда отношения между двумя странами находились в стадии очень высокой напряженности.

"Тогда руководители академий наук двух стран встретились и обсудили возможности сотрудничества и решили взаимодействовать по широкому кругу проблем безопасности, включая даже вопросы биологической безопасности и противодействия инфекционным заболеваниям", - рассказал Войтоловский.