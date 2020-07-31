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Родственникам жертв падения Ту-154 под Сочи снова отказали в допвыплатах

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд повторно признал законным отказ в компенсациях родственникам погибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат истцов Игорь Трунов.

"Отказали в полном объеме, будем еще раз подавать кассационную жалобу", - сообщил Трунов по итогу рассмотрение апелляционной жалобы на отказ.

Ранее Мещанский суд Москвы отказал 81 родственнику жертв катастрофы в удовлетворении исковых требований к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и министерству обороны РФ.

В РоссииМинобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под СочиМинобороны обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 под СочиЧитать подробнее

Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд руб. в связи с недоплаченным страховым возмещением, причинением материального и морального вреда, однако Мещанский суд не нашел оснований для удовлетворения требований заявителей.

Решение первой инстанции позднее утвердил Мосгорсуд, однако в январе нынешнего года Второй кассационной суд общей юрисдикции направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

В декабре 2019 года адвокат Трунов сообщил, что уголовное дело, возбужденное по факту крушения самолета Минобороны, прекращено за отсутствием состава преступления.

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

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Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыряВо время траурной церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойВо время церемонии прощания с Елизаветой ГлинкойФлаги с черными лентами на здании телецентра "Останкино", где проходит гражданская панихида по погибшим в катастрофе журналистамГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) перед прощанием с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами в телецентре "Останкино"Прощание с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеМинистр транспорта РФ Максим Соколов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области Во время церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ на Федеральном военном мемориальном кладбищеПохороны погибших при крушении самолета Ту-154 на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных МытищахВо время церемонии прощания с руководителем фонда "Справедливая помощь" Елизаветой ГлинкойВо время церемонии похорон художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова Валерия Халилова в деревне Новинки
Гражданская панихида по главе благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке в Успенском храме Новодевичьего монастыря
Мосгорсуд Ту-154 Сочи

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