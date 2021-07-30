ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу родственников жертв катастрофы Ту-154 под Сочи

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу 70 родственников погибших в авиакатастрофе под Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в 2016 году, в которой заявители просят признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство, а также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела.

"ЕСПЧ уведомил нас о принятии жалобы к рассмотрению. В настоящее время начаты подготовительные коммуникации к рассмотрению дела по существу", - сообщил "Интерфаксу" адвокат истцов Игорь Трунов.

В жалобе заявители указывают на нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека.

По словам адвоката, истцы также указывают на необоснованность прекращения уголовного дела по авиакатастрофе.

"Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены", - отметил Трунов.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

Мещанский суд Москвы ранее отказал 81 родственнику жертв катастрофы в удовлетворении исковых требований к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и Минобороны РФ.

Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд руб. в связи с недоплаченным страховым возмещением, причинением материального и морального вреда, однако Мещанский суд не нашел оснований для удовлетворения требований заявителей.

В декабре 2019 года адвокат Трунов сообщил, что уголовное дело, возбужденное после крушения самолета Минобороны, было прекращено за отсутствием состава преступления.