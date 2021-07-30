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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу родственников жертв катастрофы Ту-154 под Сочи

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу 70 родственников погибших в авиакатастрофе под Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в 2016 году, в которой заявители просят признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство, а также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела.

"ЕСПЧ уведомил нас о принятии жалобы к рассмотрению. В настоящее время начаты подготовительные коммуникации к рассмотрению дела по существу", - сообщил "Интерфаксу" адвокат истцов Игорь Трунов.

В жалобе заявители указывают на нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека.

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По словам адвоката, истцы также указывают на необоснованность прекращения уголовного дела по авиакатастрофе.

"Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены", - отметил Трунов.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

Мещанский суд Москвы ранее отказал 81 родственнику жертв катастрофы в удовлетворении исковых требований к страховой компании "Согаз", перестраховщику MS Amlin pls и Минобороны РФ.

Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд руб. в связи с недоплаченным страховым возмещением, причинением материального и морального вреда, однако Мещанский суд не нашел оснований для удовлетворения требований заявителей.

В декабре 2019 года адвокат Трунов сообщил, что уголовное дело, возбужденное после крушения самолета Минобороны, было прекращено за отсутствием состава преступления.

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

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Цветы у здания концертного зала "Александровский" в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени АлександроваСвечи у портрета дирижера Ансамбля им. Александрова Валерия Халилова у здания концертного зала "Александровский" в МосквеМосквичи несут цветы к телецентру "Останкино" в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 журналистахЦветы у здания фонда "Справедливая помощь" в Москве, который возглавляла Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофеЖители Минска приносят свечи и цветы к российскому посольствуАкция в Донецке в память о погибших в крушении самолета Ту-154Жители Сочи зажигают свечи на набережной в память о жертвах авиакатастрофыЦветы у консульства РФ в Одессе в память о погибших <a href="http://www.interfax.ru/story/235">при крушении самолета Ту-154</a> над Черным морем
Цветы у здания концертного зала "Александровский" в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени Александрова
Сочи Минобороны РФ Ту-154

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