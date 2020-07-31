Путин и члены СБ выразили надежду на скорое освобождение россиян в Белоруссии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания российских граждан в Белоруссии и их освобождение. Об этом говорилось на совещании в режиме видеосвязи, которое глава государства провел в пятницу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - сказал он.

На совещании также традиционно обсуждались различные вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

29 июля правоохранительные органы Белоруссии сообщили о задержании под Минском 32 "боевиков иностранной частной военной компании", еще один человек был задержан на юге страны. В КГБ Белоруссии считают, что задержанные являются участниками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Следственный комитет Белоруссии сообщил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов, которые пройдут 9 августа.